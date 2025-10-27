Началась сборка поездов "Москва-2026" для столичного метро

На предприятии "Трансмашхолдинг" началась сборка поездов метро "Москва-2026" - среди новинок у них будут умные фары, которые автоматически снижают яркость света при въезде на станцию и обновленные детали интерьера. Первый поезд обещают собрать и испытать к концу года, а уже в следующем году в метро должны поступить 350 новых вагонов.

В столичном департаменте транспорта объясняют, что поезд "Москва-2026" - продолжение "Москва-2024" и предыдущих моделей серии. Так что в поезде сохранится уже полюбившийся пассажирам функционал. Будут широкие стеклянные двери и межвагонные переходы, позволяющие пройти весь поезд насквозь, современные системы климат-контроля, адаптивное освещение салона и большое количество экранов, зарядки для гаджетов USB и Type-C, подсветка салона в цвет линии и многое другое.

Также среди новинок "Москвы-2026" выделяется футуристическое освещение головной части составов - будет другой дизайн фар, к тому же свет будет слабеть при въезде поезда на станцию, чтобы не слепить пассажиров. Кроме того, обновятся элементы интерьера салона, поручни, корпус камеры заднего вида. Планируется в этих поездах также протестировать работу прозрачных мониторов, встроенных в боковое стекло - они должны помочь в работе машинистам.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем обновление подвижного состава столичного метро. Сегодня доля новых поездов здесь - 79 процентов, - говорит заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. - Ожидаем, что в 2030 году этот показатель достигнет 90 процентов. Кроме того, к концу 2026-го мы планируем полностью завершить обновление парка поездов Замоскворецкой линии. Для этого в следующем году в метро поставят более 350 вагонов современной серии "Москва-2026". А всего за два года года - свыше 700 новых вагонов".

Первый собранный новый поезд сразу же поступит для испытаний на инфраструктуре московского метро. Судя по опубликованным фотографиям, он уже в высокой степени готовности - вагоны окрашены в стиле столичного транспорта, на головном вагоне стоят те самые обновленные фары, стеклоочистители и другие детали.