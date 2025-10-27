Лауреаты конкурса Рахманинова выступят на сцене Большого театра

На исторической сцене Большого театра впервые дадут концерты лауреаты II Международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени Рахманинова, музыканты исполняет произведения самого композитора. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале культурного учреждения.

«Филипп Руденко, обладатель III премии и бронзовой медали, в первом отделении исполнит Первый концерт для фортепиано с оркестром, ор. 1. Александр Князев, лауреат II премии и серебряной медали, во втором отделении исполнит Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром, op. 43.», говорится в сообщении.

Уточняется, что в концерте примет участие симфонический оркестр Большого театра под управлением Олега Худякова.