Монтаж аттракциона высотой 68 метров начался в столичном парке "Остров мечты"

В столичном парке развлечений "Остров мечты" начался монтаж вращающейся башни падения "Воздушная вертикаль" высотой 68 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка.

© m24.ru

Высота башни будет сравнима с 25-этажным домом, а сам аттракцион станет одним из флагманских в парке. С его верхней точки можно будет увидеть башни Москва-Сити и колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ.

Официальное открытие башни состоится летом 2026 года. Всего в той части "Острова мечты" планируют разместить свыше 20 аттракционов, включая самые высокие и экстремальные. Здесь также будет 5 тематических зон и благоустроенная набережная.

Ранее в парке начался монтаж экстремальной монорельсовой катальной горы длиной 631 метр. На данный момент в мире всего две катальных горы такого типа, они работают в Европе и в Австралии. Новый объект в "Острове мечты" станет единственным на территории Восточной Европы.

Во время катания посетителей ожидают резкие подъемы и спуски на скорости до 70 километров в час. Трек включает 13 участков, при прохождении которых гости испытают ощущение невесомости.