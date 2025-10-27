На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом

В честь 84-й годовщины легендарного военного парада 1941 года с 7 по 9 ноября на Красной площади будет работать музей «Город живых историй», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«С 7 по 9 ноября на Красной площади будет работать музей «Город живых историй», посвященный 84-й годовщине легендарного военного парада 1941 года. Ключевое место в экспозиции займут истории представителей ратных династий, которые целыми поколениями посвящают свою жизнь защите нашей страны – от Великой Отечественной войны до специальной военной операции», – написал Собянин.

Он отметил, что в музее будет представлено 10 тематических зон, объединенных в единую живую историю. В зоне «Авиационный щит столицы» покажут уникальные снимки авиазаводов и авиадетали того времени. Раздел «Операция «Эвакуация» расскажет о масштабном перемещении предприятий на восток. В «Городе-крепости» воссоздадут систему жизнеобеспечения осажденной столицы. Часть выставки, посвященная культуре и прессе, раскроет, как искусство вдохновляло и поддерживало людей. В других разделах через личные истории и судьбы будет показан повседневный подвиг тысяч людей – тех, кто ковал Победу у станков, защищал небо столицы, спасал жизни в госпиталях и обеспечивал работу города. Одним из объектов экспозиции станет карта Москвы 1941 года, посвященная формированию дивизий народного ополчения в разных районах столицы. Также на Красной площади посетители смогут увидеть военную технику, в том числе самолеты.