Портал правительства Москвы за 10 лет стал ядром цифровой экосистемы столицы

Портал правительства Москвы mos.ru за десять лет стал ядром цифровой экосистемы столицы, позволяя жителям города пользоваться более чем 450 различными услугами и сервисами. Об этом рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

© sobyanin.ru

По его словам, цифровизация помогает сделать жизнь миллионов москвичей комфортнее, и 91% жителей столицы активно используют городские электронные услуги.

«Эта история началась в 2011 году, когда у москвичей появилась возможность, не выходя из дома, получать единый платежный документ, записывать ребенка в первый класс, а затем и записываться к врачу. В 2015 году мы запустили обновленную версию портала правительства Москвы — mos.ru. Сегодня – спустя 10 лет – mos.ru является ядром цифровой экосистемы Москвы», — отметил Сергей Собянин.

По его словам, с 2011 года портал обработал более 5,5 млрд различных запросов, сейчас фиксируется около 100 тысяч обращений в час. На платформе ежедневно публикуются свыше 140 новостных материалов о Москве, есть медиабанк «Мосфото» и крупнейшая справочная система.

В разделе «Помощь» размещены более 430 инструкций по ключевым вопросам, также с помощью чата поддержки или обратной связи городских служб и ведомств Москвы можно получить необходимую консультацию. Есть и благотворительный сервис, с помощью которого с октября 2020 года москвичи пожертвовали более 255 миллионов рублей.

«Портал стал единой точкой доступа к крупнейшим городским программам и проектам. Таким, как программа реновации, «Московская электронная школа», «Активный гражданин», «Московское долголетие», «Электронный дом», «Московские ярмарки» и многие другие», — заметил мэр.

По его словам, с помощью портала можно оплатить счета за коммунальные услуги или штрафы, пополнить карту «Тройка» или парковочный счет. Это быстро, удобно, надежно и доступно в любое время.

Портал также помогает молодоженам выбрать место для свадебного торжества, пассажирам с инвалидностью заказать специальный транспорт, а детям освоить первую профессию параллельно с обучением в школе.

Градоначальник обратил внимание и на особые возможности для бизнеса. В частности, в этом году на портале стала доступна новая услуга по упрощенному размещению летнего кафе, а с помощью сервиса «Время возможностей для бизнеса» компании могут заранее планировать участие в городских проектах.

«За десять лет mos.ru из обычного информационного портала превратился в универсальную цифровую платформу, которая изменила представление москвичей о взаимодействии с городом», — констатировал Сергей Собянин.

Ранее участники цифрового проекта «Активный гражданин», который позволяет москвичам донести до властей свое отношение к решениям, принимаемым в различных сферах жизни города, оценили фестивальные площадки, работавшие в рамках «Лета в Москве». Проект существует с 2014 года и за это время к нему присоединились более семи миллионов человек, а также прошло свыше семи тысяч голосований.