Свежий тугунок появился на рынках «Москва – на волне»

Москвичи и гости столицы могут приобрести богатую омега-3 сибирскую рыбу тугунок, свежая партия которой появилась на рынках «Москва — на волне». Об этом пишет мэрия города.

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Тугунок весит всего 20–30 граммов, но второе название этой рыбы — царская сельдь. Она водится только в сибирских реках, таких как Енисей, Обь, Лена, и богата омега-3, кальцием и фосфором.

«Мировую славу деликатес получил после Ялтинской конференции: соленый тугунок тогда был включен в меню», — отметили в мэрии Москвы.

На столичных рынках можно купить именно соленый тугунок. Он отлично подходит для бутербродов с черным хлебом, в качестве дополнения к вареной картошке, прекрасно сочетается с зеленью и луком. Некоторые москвичи варят из него уху, которая получается наваристой и ароматной.

Также на рыбных рынках «Москва — на волне» в Косино-Ухтомском и в Митино представлено более 600 наименований рыбы и морепродуктов из различных регионов страны, в том числе Астраханской и Магаданской областей, Камчатского края, Карелии и Крыма.

Ранее в мэрии Москвы отметили, что на рыбных рынках «Москва — на волне» и ярмарках доступен широкий выбор продуктов, богатых йодом, который необходим для работы щитовидной железы. В частности, в продаже можно найти треску, пикшу, минтай, креветки, кальмары и устрицы отличного качества.