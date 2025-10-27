Свежий тугунок появился на рынках «Москва – на волне»
Москвичи и гости столицы могут приобрести богатую омега-3 сибирскую рыбу тугунок, свежая партия которой появилась на рынках «Москва — на волне». Об этом пишет мэрия города.
Тугунок весит всего 20–30 граммов, но второе название этой рыбы — царская сельдь. Она водится только в сибирских реках, таких как Енисей, Обь, Лена, и богата омега-3, кальцием и фосфором.
«Мировую славу деликатес получил после Ялтинской конференции: соленый тугунок тогда был включен в меню», — отметили в мэрии Москвы.
На столичных рынках можно купить именно соленый тугунок. Он отлично подходит для бутербродов с черным хлебом, в качестве дополнения к вареной картошке, прекрасно сочетается с зеленью и луком. Некоторые москвичи варят из него уху, которая получается наваристой и ароматной.
Также на рыбных рынках «Москва — на волне» в Косино-Ухтомском и в Митино представлено более 600 наименований рыбы и морепродуктов из различных регионов страны, в том числе Астраханской и Магаданской областей, Камчатского края, Карелии и Крыма.
Ранее в мэрии Москвы отметили, что на рыбных рынках «Москва — на волне» и ярмарках доступен широкий выбор продуктов, богатых йодом, который необходим для работы щитовидной железы. В частности, в продаже можно найти треску, пикшу, минтай, креветки, кальмары и устрицы отличного качества.