Всероссийский форум школ и клубов родителей прошел в Москве
Дополнительные меры поддержки семей в кризисных ситуациях, борьбу с зависимостями и психологическую помощь детям обсудили сегодня в Москве на Пятом Всероссийском форуме школ и клубов родителей.
Площадка объединила десятки специалистов. Выступили представители федеральных и региональных властей, руководители организаций соцобслуживания и образования, уполномоченные по правам ребёнка.
Участники рассмотрели целый ряд инициатив, в том числе возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов, профилактику социального сиротства, поддержку детей участников СВО. Обсудили и работу клубов для родителей, которые помогают укрепить семейные отношения.
"В настоящий момент у нас чуть более 200 клубов работает по всей стране, участвуют в работе клубов 2000 семей - это почти 5 тысяч детей, которые не попали в детский дом, которые сохранили своё семейное окружение. И мы понимаем, что одной из главных проблем является алкогольная или наркотическая зависимость родителей, и вот как раз клубы позволяют сохранить устойчивую ремиссию для этих людей, семей, и дать возможность воспитывать своих родных детей", - рассказала Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка.