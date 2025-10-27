Пушкинский музей примет участие в акции «Ночь искусств»

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина подготовил специальную программу к ежегодной акции «Ночь искусств» 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Постоянную экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и выставку «Выбор Марины Бессоновой» можно будет посетить по бесплатному билету 3 ноября с 17:00 до 23:00», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в постоянной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки представлены произведения из коллекций московских собирателей Сергея Щукина и Ивана Морозова, в которые входили шедевры французских импрессионистов, постимпрессионистов и авангардистов начала XX столетия.

Кроме того, в рамках акции можно посетить выставку «Выбор Марины Бессоновой», посвященную искусствоведу, хранителю французской живописи XIX–XX веков из собрания ГМИИ имени Пушкина, инициатору появления в коллекции музея произведений отечественного и зарубежного экспериментального искусства.

«На выставке представлены работы Владислава Хасиора, Бориса Турецкого, Бориса Орлова, Ивана Чуйкова и других художников второй половины XX века, а также редкие архивные документы, книги из библиотеки Марины Александровны и афиши к выставкам, которые она курировала», – заключили в пресс-службе.

Ранее «Известия» сообщали, что ежегодная акция «Ночь искусств» пройдет в московских музеях, культурных центрах, театрах и библиотеках 3 и 4 ноября. Всего запланировано около 350 событий, посвященных Дню народного единства, защитникам Родины, российским композиторам, поэтам и ученым.