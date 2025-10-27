В Москве после реконструкции открылись три поликлиники

Еще три поликлиники в Москве открылись после реконструкции в рамках программы модернизации первичного звена городского здравоохранения. Таким образом, за последние пять лет в столице обновили и построили заново больше 340 зданий взрослых и детских поликлиник, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Работа по улучшению качества амбулаторной помощи продолжается. Мы ведем ее на системной и постоянной основе. В частности, сегодня после реконструкции еще три поликлиники приняли первых пациентов: головное здание ДГП №30 в Дорогомилове, филиал №3 ГП №64 в Красносельском и филиал №4 ДГП №23 в Москворечье-Сабурове", - написал мэр.

По его словам, здание Детской городской поликлиники №30 на Поклонной улице в районе Дорогомилово практически полностью было перестроено: заменены инженерные коммуникации, обновлен фасад, обустроена комфортная среда для маломобильных пациентов. Теперь оно полностью соответствует новому московскому стандарту. Прилегающая территория также была благоустроена.

В поликлинике работают 70 врачей, которые принимают более 13 тыс. маленьких пациентов. Количество педиатрических кабинетов увеличено с 7 до 12, оборудованы современные процедурные, сделан отдельный вход для инфекционных больных и колясочная.