Лекции и спектакль пройдут в Музее МХАТ в рамках акции «Ночь искусств»

В рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств» в Музее МХАТ запланированы лекции и детский спектакль. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

«Музей МХАТ присоединяется к всероссийской акции «Ночь искусств», и мы рады представить нашу программу на 3 ноября», – говорится в сообщении.

Так, в 15:00 на постоянной экспозиции (Камергерский пер., д. 3, стр. 1) пройдет лекция «Двое. К.С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко» от ведущего специалиста выставочного отдела Музея МХАТ Марии Полкановой. Кроме того, в 17:00 в доме-музее Константина Станиславского по адресу: Леонтьевский пер., д. 6, стр. 1, гости акции смогут посетить детский спектакль «Мама-кот» в исполнении студентов третьего курса МГИК. А в 19:00 заведующий дома-музея Станиславского Анаит Овчинникова прочитает лекцию «Театральный роман» в Онегинском зале.

В пресс-службе уточнили, что в рамках акции дом-музей Константина Станиславского будет работать с 13:00 до 00:00, бесплатным вход будет с 17:00, постоянная экспозиция будет работать бесплатно с 15:00 до 18:00. Музей-квартиру Немировича-Данченко можно будет посетить с 17:00 до 22:00.

Все мероприятия в рамках акции «Ночь искусств» бесплатные по предварительной регистрации, заключили в пресс-службе.