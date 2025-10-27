Тематический поезд «Карелия – место, где возвращаются силы» запущен в метро

Состав будет курсировать в течение полугода.

© Пресс-служба Московского метрополитена

По Арбатско-Покровской линии метро начал курсировать новый тематический поезд, посвященный природе и туристическому потенциалу Республики Карелии.

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем знакомить пассажиров с культурным богатством уникальных регионов нашей страны. Сегодня мы запускаем состав “Карелия — место, где возвращаются силы”. Это уже 20-й тематический поезд с начала года. Наше сотрудничество с республикой не ограничивается культурными проектами. Московский транспорт открыт для взаимодействия и готов делиться самыми современными решениями. Яркий пример — московская билетная система “СберТройка”, которая была запущена в Петрозаводске в 2022 году. Сегодня к ней подключено уже более 100 транспортных средств, и почти 90 процентов жителей города предпочитают современные способы оплаты, практически полностью отказавшись от наличных», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В вагонах можно узнать, почему республику называют легкими планеты, что такое калитки, почему карельская береза так высоко ценится, а также увидеть мощь и красоту карельской природы.

В оформлении поезда также использованы изображения знаменитых памятников архитектуры, таких как музей-заповедник «Кижи», острова Валаам и природных достопримечательностей — горного парка «Рускеала», Ладожского и Онежского озер, рек и водопадов.

Состав будет курсировать по линии в течение полугода.