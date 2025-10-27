В Москве появится каток на 3 тысячи человек

В «Лужниках» появится каток площадью более 16 тыс. кв. м, где смогут одновременно находиться до 3 тыс. человек. Об этом сообщает правительство Москвы.

Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, каток будет располагаться не только на главной площади «Лужников», но и на прилегающих к ней боковых аллеях.

«Вдоль борта катка установим порядка 70 многофункциональных опор, на которых смонтируем светильники, прожекторы динамической архитектурно-художественной подсветки и динамики. Для прохода к четырем павильонам, которые попадают в зону катка, сделаем два лестничных мостика-перехода», — подчеркнул Бирюков.

Заммэра уточнил, что в рамках благоустройства были заложены все необходимые коммуникации для катка. В настоящее время ведутся работы по устройству основания из теплоизоляционных материалов. Параллельно на центральной площади раскладывают айс-роллы — рулоны гофрированной системы охлаждения из нержавеющей стали, а на боковых аллеях — айс-маты — гибкую систему труб. Эти системы подключают к коллекторам, соединенным с холодильными установками. После этого специалисты займутся созданием ледяного покрытия и монтажом борта.