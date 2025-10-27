Юные москвичи выберут имена для четырех обитателей «Лосиного острова»

На платформе «Активный гражданин — детям» начался опрос, посвященный выбору имен для четырех лосей — символов и гордости национального парка «Лосиный Остров». Юные москвичи могут узнать об этих могучих и благородных животных больше и подобрать наиболее подходящее имя.

© Вечерняя Москва

В «Лосином Острове» живут 10–12 взрослых лосей. За ними наблюдают с помощью GPS-ошейников и электронных паспортов здоровья. Четырем животным выберут имена — каждая кличка должна начинаться с буквы, указанной на передатчике.

Для трехлетней лосихи (буква Д) предложены имена: Деметра, Диона, Дина, Дубрава, Даная, Догада, Дарина, Деяна.

Для пятилетней самки (буква Е) — Елка, Елена, Есения, Елая, Ельма, Енолия, Евия, Еремея.

Для семилетней лосихи (буква А) — Арта, Ариадна, Аврора, Астрид, Астра, Афина, Афродита, Андромеда.

Для четырехлетнего самца (буква Б) — Борей, Буран, Бор, Биант, Боэций, Баяр, Биас, Бриар.

Выбрать имена могут дети 6–14 лет после авторизации на mos.ru или в «МЭШ», передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале сентября на платформе также открывали опрос, в котором юные москвичи выбирали имя для новорожденной альпаки, появившейся 3 августа на «Городской ферме» ВДНХ.

Родители детеныша — Дося и Берберис, а сама малышка весит уже более 10 килограммов.