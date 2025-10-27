«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе

© Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за сильного дождя. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в Гидрометцентре РФ.

— Дождь. Период предупреждения с 21:00 27 октября до 9:00 28 октября. Ночью 28 октября ожидается дождь, местами сильный, — говорится на сайте.

27 октября в столичном регионе сохранится пасмурная погода, утром и вечером пройдут дожди. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 11 метров в секунду.

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее рассказала, что до конца октября в столице будет серая погода с дождями. Первый снег в Москве выпадет только в ноябре. При этом она посоветовала столичным автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю.

22 октября «желтый» уровень опасности из-за тумана объявляли в столичном регионе. Аналогичное предупреждение действовало и на территории Московской области. Синоптик Александр Шувалов рассказал, что жителям Москвы не стоит ждать в октябре снега и мороза.