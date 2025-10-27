Около 500 тысяч квадратных метров асфальта обновили на Садовом кольце

Столичные специалисты обновили около 500 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Садовом кольце. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году провели масштабные работы на Садовом кольце, там отремонтировали 28 участков, — подчеркнул Бирюков.

Работы прошли, в частности, на улице Земляной Вал, в Добрынинском тоннеле, на Крымском, Большом и Малом Краснохолмских мостах, Самотечной эстакаде, площади Красных ворот, Зубовском бульваре.

Одна из причин ремонта дорог — колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения, передает Telegram-канал городского хозяйства Москвы.

Специалисты также обновили дорожное покрытие на участке Каширского шоссе. Ремонт проходил в несколько этапов: фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладка нового асфальта, нанесение дорожной разметки.