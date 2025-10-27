Патриотический концерт проведет в Музее Победы «Бессмертный полк России»

© Вечерняя Москва

29 октября в Музее Победы состоится концерт «Вместе целая страна!», посвященный Дню народного единства. Для москвичей и гостей столицы музыкальную программу организует движение «Бессмертный полк России». Участниками праздничного мероприятия станут около 450 человек.

— Концертная программа посвящена Родине, дружбе, сплоченности и верности своей стране. Главная цель концерта — через стихи, песни и танцевальные композиции пробудить чувство гордости за нашу общую Родину, — рассказали в Музее Победы.

Перед гостями выступят народные артистки России Ирина Купченко и Людмила Николаева, заслуженный артист России Сергей Куприк, актриса театра и кино, телеведущая, лауреат Государственной премии Президента Российской Федерации Ольга Будина, оперный певец и член регионального штаба «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге Михаил Гаврилов, студенты Театрального института имени Бориса Щукина и многие другие.

Зрителями концерта станут соотечественники, проживающие за рубежом, участники проекта «Московское долголетие», многодетные семьи.

Начало: 18:00. Зал Жуков, Музей Победы.