Московский скоростной дорожный каркас увеличился на 156 км за 15 лет

Протяженность московского скоростного дорожного каркаса за последние 15 лет увеличилась на 156 километров. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 2010 года в столице запустили движение по новым трассам: МСД, проспект Багратиона, СЗХ и СБВ.

"Они позволили разгрузить крупные магистрали и районные улицы до 30%, сэкономить время в пути от шести до 40 минут", – рассказали в ведомстве.

В 2025 году средний ежедневный поток автомобилей по московскому скоростному каркасу составляет более 1,2 миллиона; по МКАД – более 1 миллиона; по Третьему транспортному кольцу – 607 тысяч; по Садовому кольцу – 301 тысячу.

"Мы формируем новый скоростной каркас в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года – это позволит снизить загруженность на дорогах столицы", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для безопасного движения на МКАД, Московском скоростном диаметре и других магистралях установили более 1,5 тысячи умных камер. Они автоматически распознают 13 типов инцидентов. В Дептрансе добавили, что на МСД установят еще 470 камер.

Ранее стало известно, что специалисты обновили около 500 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на Садовом кольце. Ремонт дороги организовали в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.