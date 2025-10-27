20 домов снесли в ЦАО по программе реновации

Демонтаж ветхого жилья происходит с помощью технологии “Умный снос”.

В центре столицы снесли 20 домов старого жилого фонда. На их месте теперь формируются площадки для строительства новых жилых комплексов для программы реновации с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«С начала реализации программы реновации в Центральном административном округе столицы расселили 42 дома старого жилого фонда. Из них 20 уже демонтировали, в том числе три с начала 2025 года. Демонтаж ветхого жилья происходит с помощью технологии “Умный снос” – она позволяет безопасно и экологично разобрать объект, а строительный мусор отправить на переработку. Всего по действующей программе реновации в центре предстоит расселить 110 зданий», – сообщил Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 215 тысяч москвичей приступят к переселению по программе реновации в 2026–2028 годах.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».