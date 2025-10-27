Сергунина рассказала о столичной экосистеме для инноваторов

Москва уделяет большое внимание созданию, тестированию и внедрению современных решений в разных сферах. Для поддержки молодых разработчиков в городе сформирована экосистема, помогающая пройти все этапы — от идеи до выхода продукта на рынок. В ее основе такие программы, как «Академия инноваторов», конкурс «Новатор Москвы» и хакатон «Лидеры цифровой трансформации».

© Пресс-служба ДПиИР

— К этим столичным проектам присоединились уже больше 90 тысяч изобретателей со всей России и из десятков других стран, включая Белоруссию, Китай, Таиланд, Индию и Объединенные Арабские Эмираты. Около 60 процентов участников — молодежь до 35 лет, — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Основная аудитория экосистемы — москвичи (70 процентов), около 25 процентов приходится на регионы, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан, Тюменскую, Нижегородскую и Свердловскую области, Приморский край. Резиденты создают сервисы для автоматизации, мобильные приложения, решения на базе ИИ, цифровые платформы, робототехнику, VR и AR для обучения.

На платформе «Академии инноваторов» доступны курсы по аналитике, ИТ-компетенциям и инвестициям, карта запросов компаний и акселератор с отбором топ-100 проектов. За годы работы создано около тысячи стартапов, идет регистрация на восьмой сезон.

Участники конкурса «Новатор Москвы» с 2020 года получили 210 призов (от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей), направления — общественные проекты, промышленность, медицина, транспорт. Для ИТ-специалистов проводится хакатон «Лидеры цифровой трансформации» с премиями до миллиона рублей; средний возраст участников — 25 лет. В седьмом сезоне хакатона участвовали 1379 команд, 60 лучших решений получат практическую реализацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей ежегодного городского конкурса «Московские мастера». Он отметил, что в последние годы отношение к отечественной продукции «стремительно меняется» из-за санкций, специальной военной операции и требования развивать импортозамещение.