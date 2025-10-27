На улице Газопровод появится новостройка по программе реновации

Рядом находятся школы, Дом культуры, поликлиника, а также станция метро «Улица Академика Янгеля».

Внесены изменения в правила землепользования и застройки на участке площадью около одного гектара для возведения многоквартирного дома по программе реновации по адресу: улица Газопровод, владения 5–7. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

«Предельная площадь жилья составит около 21 тысячи квадратных метров, нежилая наземная площадь — примерно 1,1 тысячи квадратных метров. В этих помещениях разместятся объекты, обеспечивающие повседневное удобство жителей: магазины первой необходимости, сервисные службы и предприятия бытового обслуживания», — рассказала Юлиана Княжевская.

Район уже обладает развитой инфраструктурой: рядом находятся школы, Дом культуры, поликлиника, а также станция метро «Улица Академика Янгеля».

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 215 тысяч москвичей переедут или приступят к переселению по программе реновации в 2026–2028 годах.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.