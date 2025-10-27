В Москве сегодня пройдет форум «Код регионов». Это итоговое мероприятие федеральной программы «ПроЕДУ по России». Он посвящён развитию гастрономической индустрии как катализатора социально-экономического роста регионов.

В рамках форума 13 пилотных субъектов представят свои гастрономические коды — через локальные продукты, блюда и культурные традиции. Участие в форуме примут главы регионов, ведущие шеф-повары, эксперты и представители СМИ. Ожидается, что итогом станет укрепление региональной идентичности, обмен опытом и формирование новых кооперационных связей.