Москвичам спрогнозировали затяжные дожди

На текущей рабочей неделе жителей Москвы ожидает теплая, но пасмурная погода с затяжными дождями. Об этом MIR24.TV 27 октября рассказал синоптик Прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, наиболее интенсивные дожди пройдут во вторник и среду.

«Суммарно за 28-29 октября выпадет около 10 миллиметров осадков. К концу рабочей недели дожди ослабнут», — сказал Ильин.

Он отметил, что в начале недели столбики термометров покажут +8… +10 градусов. До пятницы температура воздуха днем будет в переделах от +6 до +8 градусов, а ночью установится от +2 до +7 градусов.

Синоптик уточнил, что в пятницу ожидается незначительное повышение температуры, при этом в выходные дни произойдет похолодание. В субботу температура составит около +7 градусов, а к воскресенью опустится до 0… +5 градусов, заключил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в интервью «Парламентской газеты», что снега в столице не будет как минимум до конца октября.