В музее-усадьбе "Люблино" откроется фотовыставка, посвященная собакам-поводырям

Фотовыставка "Не просто друг", посвященная собакам-поводырям, откроется в музее-усадьбе "Люблино" в Москве 1 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея-усадьбы.

"Экспозиция представит десять фоторабот, рассказывающих о глубокой связи и взаимопонимании между четвероногими помощниками и их хозяевами из разных уголков России. Посетители смогут не только увидеть эти истории, но и узнать о сложном процессе подготовки собак-проводников, а также принять участие в выборе имени для будущего щенка-поводыря", - рассказали в пресс-службе.

Особое внимание будет уделено этапам отбора щенков, их последующей адаптации к условиям городской среды, а также раскрытию специфических породных особенностей и уникальных навыков, необходимых для выполнения этой ответственной работы. Посетители также узнают, каким образом собаки запоминают маршруты - текущий рекорд, по данным учебно-кинологического центра "Собаки-помощники", составляет 100 освоенных маршрутов.

Выставочный проект реализован совместно с программой "Особый взгляд" фонда "Искусство, наука и спорт" и учебно-кинологическим центром "Собаки-помощники". Ознакомиться с экспозицией можно будет до 30 ноября, вход свободный.