Бульвар Академика Ландау соединили с Дмитровским шоссе

Новая связка обеспечила сквозное движение транспорта через шоссе, жителям района Северный стало проще добираться до станции метро «Физтех».

Бульвар Академика Ландау продлили для соединения с Дмитровским шоссе. Новый участок построили около станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

«В рамках проекта в районе Северный на северо-востоке Москвы построили и реконструировали 0,5 километра дорог. Соединили бульвар Академика Ландау с боковым проездом Дмитровского шоссе, реконструировали участок Долгопрудненского шоссе, устроили разворотные съезды», — рассказал Василий Десятков.

По поручению Сергея Собянина в столице особое внимание уделяют качеству работ на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Мосгосстройнадзор контролировал строительство объекта улично-дорожной сети в Северо-Восточном округе столицы. За этот период инспекторы организовали восемь выездных проверок соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации. Для осуществления инструментального контроля применяемых материалов привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. После завершения итоговой проверки оформили разрешение на ввод проезда в эксплуатацию», — отметил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков.

Строительство дороги позволило улучшить транспортное обслуживание 1-го и 2-го микрорайонов в районе Северный. Новая связка между Долгопрудненским шоссе и бульваром Академика Ландау обеспечила сквозное движение транспорта через Дмитровское шоссе. Помимо этого, жителям станет проще добираться до станции метро «Физтех».

Благодаря строительству столичных дорог автомобилисты затрачивают меньшее количество времени, чтобы добраться до нужного объекта. При этом перераспределяются транспортные потоки и снижается загрузка крупных магистралей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице в 2026–2028 годах сдадут в эксплуатацию более 283 километров дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.