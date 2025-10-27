Восемь электробусных маршрутов запустили в Москве

Восемь новых электробусных маршрутов заработали в Москве. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Общее число электробусных маршрутов в Москве достигло 248, что составляет более четверти всех маршрутов наземного транспорта.

На линии вышли около 50 новых машин, обслуживающих маршруты № 477, 524, 238, с482, 457, т29, с543 и 451.

— Впервые в этом году экологичный транспорт вышел сразу на восемь направлений, которые соединили 18 районов города. Пассажиров перевозят современные электробусы российского производства — ПАО «КамАЗ» и завода «ЛиАЗ», — цитирует Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Максим Ликсутов рассказал, что все электробусы и автобусы Мосгортранса прошли подготовку к работе в зимнее время. Специалисты протестировали системы отопления и климат-контроля. Они также очистили и поменяли фильтры, устранили мелкие дефекты. Эксперты проверили все резиновые уплотнители на дверях, окнах и люках.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что формирование самой удобной транспортной системы является одной из ключевых задач столичных властей. Общий объем расходов на развитие городской транспортной системы в 2026 году составит порядка 1,3 триллиона рублей.