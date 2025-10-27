Цифровизация — один из лучших способов сделать комфортнее жизнь миллионов горожан. 91 процент москвичей активно используют городские электронные услуги и сервисы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Эта история началась в 2011 году, когда у москвичей появилась возможность не выходя из дома получать единый платежный документ, записывать ребенка в первый класс, а затем и записываться к врачу. В 2015 году мы запустили обновленную версию портала Правительства Москвы — mos.ru», — написал Мэр Москвы.

Сегодня, спустя 10 лет, mos.ru является ядром цифровой экосистемы Москвы, на портале можно воспользоваться более чем 450 различными услугами и сервисами. По количеству услуг в электронном виде ему нет равных среди городских порталов не только в России, но и в мире.

С 2015 года количество обращений к mos.ru увеличилось в 10 раз: с 80 миллионов до 852 миллионов запросов в год. Это примерно 100 тысяч обращений в час. Всего с 2011 года mos.ru обработал более 5,5 миллиарда различных запросов в круглосуточном режиме.

Для получения услуг горожане могут воспользоваться не только порталом mos.ru, но и множеством удобных мобильных приложений. Наиболее популярными среди них стали «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «ЕМИАС. ИНФО» и «Московская электронная школа».

В приложении «Мой id» москвичам доступны цифровые версии документов. В их числе полис обязательного медицинского страхования (ОМС), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), единый читательский билет, карта москвича, удостоверение многодетной семьи, билеты в учреждения культуры и другие.

Информационная платформа и единая точка доступа к городским программам

Портал mos.ru является популярной информационной платформой, где ежедневно публикуется свыше 140 новостных материалов о Москве. Они структурированы по районам, благодаря чему читатель видит информацию, актуальную именно для него.

В этом году на портале появился медиабанк «Мосфото». Это обширная коллекция роликов и фотографий, которая знакомит с разными сферами жизни столицы — от транспорта и образования до моды и фестивалей.

Мos.ru — крупнейшая справочная система, где содержится актуальная информация более чем о 13,2 тысячи учреждений и организаций столицы.

Раздел «Помощь» стал для пользователей удобным навигатором по основным жизненным ситуациям, которые возникают у жителей большого города, — от вызова мастера по ремонту техники до оформления документов и поиска телефонов городских служб. Здесь собрано более 430 инструкций по ключевым вопросам, работает чат поддержки, есть форма обратной связи и контакты городских служб и ведомств Москвы, единой справочной службы.

Портал является единой точкой доступа к таким крупнейшим городским программам и проектам, как программа реновации, «Московская электронная школа», «Активный гражданин», «Московское долголетие», «Электронный дом», «Московские ярмарки», и многим другим. Кроме того, это удобная и надежная платежная площадка, где можно в любое время оплатить счета за коммунальные услуги, пополнить карту «Тройка» или парковочный счет, оплатить штрафы.

Портал, объединяющий сервисы для юных и взрослых москвичей

Портал mos.ru постоянно развивается. За последние годы на нем появилось множество оригинальных и популярных сервисов.

Прорывом года стал новый сервис «Мосбилет». Благодаря ему без наценок, сервисных сборов и переплат жители могут приобрести билеты в театры, музеи и на другие мероприятия. С момента его появления сервис посетили 6,5 миллиона уникальных пользователей.

Сервис «Наша свадьба» помогает молодоженам выбрать место для свадебного торжества и забронировать желаемую дату его проведения. С момента создания к нему обратились около 1,1 миллиона раз.

Благодаря онлайн-регистрации в реестре «Социальное такси» пассажирам с инвалидностью стало проще заказывать специальный транспорт. В 2025 году по индивидуальным заявкам совершено уже около 70 тысяч поездок.

Учащиеся 9-10-х классов могут, подав заявление в электронном виде, принять участие в программе «Профессиональное обучение без границ» и освоить первую профессию параллельно с обучением в школе. Этой возможностью уже воспользовались более 46,6 тысячи ребят.

Суперраздел «Москва — детям» объединяет множество услуг, сервисов, инструкций и полезных материалов, которые предлагает столица для счастливого детства.

Юные москвичи могут найти новые увлечения, познакомиться с городскими проектами, зарегистрироваться на интересное мероприятие, подготовиться к экзаменам и многое другое, а родители — прочитать полезные статьи, оформить полис ОМС, получить доступ к электронной медкарте, записать ребенка в детский сад, школу или спортивную секцию.

«Среди “старожилов” mos.ru — благотворительный сервис. С октября 2020 года москвичи пожертвовали с его помощью более 255 миллионов рублей. Средства идут на поддержку тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ветеранов и участников боевых действий», — написал Мэр Москвы.

Помощь получают программы защиты бездомных животных, экологические и другие социально значимые инициативы. В общей сложности благотворительный сервис помогает поддержать программы 101 некоммерческой организации и благотворительного фонда.

Платформа для бизнеса

Портал mos.ru помогает не только обычным горожанам, но и бизнесу. Сегодня на нем зарегистрировано более 527 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В этом году стала доступна новая услуга по упрощенному размещению летнего кафе. В нынешнем сезоне москвичи могли воспользоваться одной из более чем пяти тысяч веранд. Свыше 900 из них были внесены в схему по упрощенному порядку.

Всесезонный раздел «Время возможностей для бизнеса» — единое окно для партнеров проектов «Зима в Москве» и «Лето в Москве». Достаточно заполнить одну заявку, чтобы получить доступ к этим инициативам столицы. Компании могут планировать участие в городских проектах системно и заранее.

За 10 лет платформа mos.ru из обычного информационного портала превратилась в универсальную цифровую платформу, которая изменила представление москвичей о взаимодействии с городом.

«Спасибо команде портала mos.ru, чьи профессионализм, преданность делу и инновационные решения сделали возможным этот грандиозный прорыв в цифровизации городской среды», — добавил Сергей Собянин.

Постоянное обновление сервисов, появление новых возможностей и внимание к потребностям жителей столицы гарантируют, что mos.ru и дальше будет оставаться лидером в сфере электронных городских услуг, устанавливая новые стандарты качества для всего мира.