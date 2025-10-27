В 18 районах города запустили новые электробусные маршруты

В Москве запустили сразу 8 новых электробусных маршрутов, которые связали 18 районов города. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем сеть электробусных маршрутов в столице. Пассажиров перевозят современные электробусы российского производства от ПАО "Камаз" и завода "ЛиАЗ", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, электробусы теперь обслуживают 248 маршрутов, что составляет более четверти (25%) от общего числа маршрутов наземного транспорта.

46 электробусов вышли на маршруты:

№ 477 "МЦД Окружная – МЦД Лианозово"; № 524 "МЦД Окружная – Метро "Марьина Роща"; № 238 "МЦД Окружная – Станция Лосиноостровская"; с482 "МЦД Окружная – МЦД Белорусская"; № 457 "Метро "Владыкино" – МЦК Балтийская"; т29 "Метро "Владыкино" – Метро "Динамо"; с543 "Метро "Владыкино" – улица Долгоруковская"; № 451 "Метро "Речной вокзал" – улица Рословка".

В департаменте отметили, что развитие электробусной сети стало возможным благодаря созданию зарядной инфраструктуры и модернизации маршрутной сети.

Ранее сообщалось, что Мосгортранс подготовил к зимнему сезону более 7,6 тысячи электробусов и автобусов, обслуживающих свыше 700 маршрутов. Проверки включают тестирование систем отопления и климат-контроля, замену фильтров, устранение дефектов и проверку уплотнителей для обеспечения комфорта пассажиров.