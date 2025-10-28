Синоптик Ильин объяснил, когда в Москве закончится дождь

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

По его словам, дождь в Москве прекратится в среду, 29 октября.

«В четверг обойдёмся без осадков, а в пятницу снова придёт атлантический циклон с северо-запада с дождями на целый день», — предупредил Ильин.

Он добавил, что, несмотря на прекращение осадков, погода в середине недели будет пасмурной.

«Температура воздуха — +6...+8 °С в Москве, в пятницу — +7...+9 °С. В ночные часы — +3...+5 °С. Ветер будет дуть завтра с юго-запада, в четверг — с запада, а в пятницу — снова с юго-запада с переходом на западный. По силе — 4—9 м/с», — отметил синоптик.

Атмосферное давление, согласно его прогнозу, будет «достаточно неустойчивое».

«Сегодня у нас около 735 мм, завтра будет расти до 741 мм, в четверг — почти до 750 мм, в пятницу снова упадёт до 738 мм, а к выходным снова начнётся рост до 750—752 мм. Так что долговременного прекращения осадков ждать не приходится. В целом превышение нормы климата составит порядка 2—4 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что погоду в столице будет определять мощный атлантический циклон.

Подробнее — в материале RT.