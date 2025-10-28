Москвичам пообещали дожди всю неделю

Дожди ожидаются в столице на протяжении всей недели, сообщили синоптики российского Гидрометцентра.

Во вторник, 28 октября, погода будет облачной, ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха — плюс 6-8 градусов Цельсия. Ночью также местами небольшой дождь, плюс 3-5 градуса. Со среды, 29 октября, по пятницу, 31 октября, днем температура также составит плюс 6-8 градусов, ожидаются небольшие дожди, в пятницу местами они будут сильными.

В субботу, 1 ноября, днем ожидается плюс 3-8 градусов, местами небольшой дождь. В воскресенье, 2 ноября, ожидается небольшое похолодание до плюс 2-7 градусов, небольшой дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал облачный и дождливый ноябрь в столице. Температура окажется на 1-1,5 градуса выше климатической нормы.