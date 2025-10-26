Москвичи пожаловались на слишком громкие песни военных

Жители центра Москвы пожаловались на постоянный громкий шум от Военного университета Минобороны, расположенный в район Лефортово, сообщает «Осторожно, Москва».

Живущие рядом с вузом рассказали, что уже несколько лет часто просыпаются по утрам от гимна России и патриотических песен, которые военные исполняют на утреннем построении под аккомпанемент оркестра. По их словам, уровень шума в эти часы превышает нормы. Они показали на видео, как шумомер показывает уровень свыше 70 децибелл.

«Утренние, вечерние построения, репетиции, мероприятия проводятся на ежедневной основе, продолжительность может составлять более нескольких часов с использованием акустической техники (в том числе микрофоны, громкоговорители, колонки) и музыкальных инструментов», — рассказывают жители.

Жильцы писали жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру, но результата это не принесло. Также приведен ответ от самого университета, датированный еще сентябрем 2023 года, где заявили, что все построения проходят строго на территории университета согласно регламенту, и никаких нарушений зафиксировано не было.

