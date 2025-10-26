Цирк на Вернадского после отмены сноса отреставрируют

Большой цирк на проспекте Вернадского в Москве, снос которого отменили, отреставрируют, сообщает MSK1 со ссылкой на тендер автономной некоммерческой организации «Агентство творческих программ», связанной со столичным департаментом культуры.

Согласно документу, на подготовку проекта по капитальному ремонту цирка выделили 35,5 миллиона рублей. Его должны создать максимум за три месяца. Подрядчик должен предусмотреть восстановление несущих и опорных конструкций здания, замену остекления, установку нового оборудования, ремонт зрительного зала, крыши и всех инженерных систем: трубопровода, вентиляции, водоснабжения.

Сколько потратят на сам ремонт, пока неизвестно.

Издание добавляет, что последний раз цирк ремонтировали в 2013-2015 годах, потратив почти 600 миллионов рублей. Тогда отремонтировали инженерные коммуникации и конструктивные элементы. Руководство цирка своими силами починило помещения для животных, конюшню, гримерные и помещения администрации.

В марте стало известно, что снос здания цирка на Вернадского отменяется, он продолжит работать. А новое здание Большого московского цирка, планы строительства которого стали причиной бурных обсуждений в январе и феврале, построят в Мневниковской пойме.