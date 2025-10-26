Цирк на Вернадского после отмены сноса отреставрируют

Мослента

Большой цирк на проспекте Вернадского в Москве, снос которого отменили, отреставрируют, сообщает MSK1 со ссылкой на тендер автономной некоммерческой организации «Агентство творческих программ», связанной со столичным департаментом культуры.

Цирк на Вернадского после отмены сноса отреставрируют
© РИА Новости

Согласно документу, на подготовку проекта по капитальному ремонту цирка выделили 35,5 миллиона рублей. Его должны создать максимум за три месяца. Подрядчик должен предусмотреть восстановление несущих и опорных конструкций здания, замену остекления, установку нового оборудования, ремонт зрительного зала, крыши и всех инженерных систем: трубопровода, вентиляции, водоснабжения.

Сколько потратят на сам ремонт, пока неизвестно.

Издание добавляет, что последний раз цирк ремонтировали в 2013-2015 годах, потратив почти 600 миллионов рублей. Тогда отремонтировали инженерные коммуникации и конструктивные элементы. Руководство цирка своими силами починило помещения для животных, конюшню, гримерные и помещения администрации.

В марте стало известно, что снос здания цирка на Вернадского отменяется, он продолжит работать. А новое здание Большого московского цирка, планы строительства которого стали причиной бурных обсуждений в январе и феврале, построят в Мневниковской пойме.