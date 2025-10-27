Театр на Покровке открылся после ремонта и получил новое название

Театр на Покровке, который когда-то был любимым камерным театром москвичей, одним из самых известных театров-студий 90-х годов, обновил название: теперь он "Покровка.театр". В июле в театр назначили новых худрука и директора. Художественным руководителем театра стал Дмитрий Бикбаев - руководитель проекта "Арт-платформа", один из лидеров современного частного театра в России. А директорское кресло занял Алексей Родин, более 15 лет работавший на руководящих должностях в разных московских театрах.

© Пресс-служба "Покровка.театра"

Нынешний, 35-й юбилейный сезон Покровки станет для новой команды первым. Ремонт в театре занял два месяца. За это время кардинально поменяли всю зону для зрителей, а также обновили гримерные и переоснастили сцену. Словом, полностью перепродумали дизайн (и функционал) помещений театра, переоборудовали фойе и гардероб. Из других изменений - раскрыли старинную кирпичную кладку покровского особняка, в котором располагается театр. Количество мест в зале увеличили с 80 до 92 или 120, а сам зал оборудовали так, что кресла можно расставлять в нескольких вариациях.

И вот теперь - долгожданное открытие. Вывеска с обновленным названием сияет неоном. В этом всем, конечно, есть какой-то вызов. Прийти в театр, сменить название, радикально обновить весь его внешний облик... Похоже, что новая команда намерена пойти сразу двумя путями: с одной стороны, сохранить творческое наследие основателя театра Сергея Николаевича Арцибашева, с другой - продолжить развивать театр, сделав его точкой притяжения для молодежи.

Что касается творческих планов, новый худрук намерен сделать Покровку театром "неочевидной классики" - это значит, что здесь собираются приглашать к сотрудничеству начинающих режиссеров, готовых работать с классическим, но незаезженным материалом.

Это могут быть и произведения, по которым, может, вообще никогда не было постановок, или произведения, которые редко ставятся в театре. Либо классические для театра вещи, рассмотренные под неожиданным углом.

Для этого в театре будут проводить лаборатории (первая из них по пьесе Островского "Таланты и поклонники" намечена на январь). А также "Покровка.театр" откроет резиденцию - свои спектакли на этой сцене будут показывать выпускники ГИТИСа и школы-студии МХАТ, с которыми Дмитрий Бикбаев работал в проекте "Арт-платформа": это "Мастерская Брусникина", "ӨЙ ТЕАТР", "Аркадия-театр" и "Мастерская Бутусова". Спектакли резидентов будут показывать в "Покровка.театре" в выходные для театра дни - понедельник и вторник.

Новый худрук считает, что в театре важно сохранить теплую семейную атмосферу. На лестнице уже повесили фотографию труппы - тут все артисты вместе, и старшие, и молодые. Дмитрий Бикбаев подчеркивает, что после его назначения ни один артист не покинул театр, никого не попросили "на выход". Большинство артистов труппы начинали создавать этот театр вместе с Сергеем Николаевичем Арцибашевым - в непростые для страны девяностые годы они буквально жили в театре, тут же репетировали спектакли.

Театр на Покровке открылся в 1991 году постановкой "Три сестры". Сергей Николаевич поставил на этой сцене множество ярких незабываемых спектаклей, таких как "Ревизор", "Гамлет", "Кабала святош", "Старший сын". Некоторые постановки - "Горе от ума", "Дракон" и "Женитьба" - до сих пор находятся в репертуаре. Для них планируют обновить декорации и костюмы.

Сергей Николаевич Арцибашев был режиссером, который делал ставку на глубину психологического анализа, на необычные режиссерские ходы. В его спектаклях, поставленных в камерном зале Театра на Покровке, границы между актером и зрителем как будто бы стиралась (в первом акте тех же самых "Трех сестер" зрители садились за стол с актерами, и начинались именины Ирины. В "Гамлете" принцев датских было двое - одного, старшего, играл сам Арцибашев, другого - Евгений Булдаков).

В 2012 году "Покровка" ушла на реконструкцию - театр вновь открыли для зрителей лишь в 2017-м. Главными режиссерами театра были Геннадий Шапошников и Михаил Милькис. Геннадий Шапошников сделал многое для того, чтобы сохранить наследие основателя театра, укрепить славу Театра на Покровке как театра с классическим репертуаром. Сменивший его на посту главного режиссера Михаил Милькис, наоборот, ставил на современную драматургию, хотел привлечь в театр молодежь громкими названиями вроде "Ю" Ольги Мухиной. Но именно при нем в труппе театра появились молодые артисты.

Первым спектаклем, сыгранным на отремонтированной сцене при Бикбаеве, стала постановка "Вечно живые". Роль Антонины Монастырской в нем сыграла новая артистка труппы Дина Корзун. Спектакль поставили еще 8 октября.

Пока на 35-й сезон в театре запланировано четыре премьеры. Первой постановкой новой команды станет спектакль "Москва. Сумерки". Режиссер Дмитрий Бикбаев говорит, что зрителей ждет готический детектив по одной из самых загадочных повестей Алексея Толстого - "Упырь". Билеты на ноябрьские показы спектакля уже распроданы - в театре полушутя обуславливают этот успех перезапуском массовой кинофраншизы.

Декан режиссерского факультета ГИТИСа Сергей Посельский в январе планирует начать репетиции "Дубровского". Премьера запланирована на март. Ставить спектакли на сцене "Покровки" Сергей Посельский начал еще при Арцибашеве, сейчас на этой сцене идет его постановка "Война и мир. Княжна Марья". Из названия несложно догадаться, что это история по мотивам романа Толстого, рассказанная от лица княжны.

В этот раз режиссер берется за Пушкина, готовит классическое, но не самое очевидное прочтение классики: "У нас (со времен СССР. - Прим. "РГ") принято, что Дубровский - исключительно хороший, что он прямо как Чиполлино в сказке Джанни Родари, а Троекуров - наоборот плохой, словно Сеньор Помидор. Но у Пушкина не все так однозначно. Дубровский - это шестнадцати-семнадцатилетний юноша, вставший на путь бунта и разбоя. А Троекуров - еще и отец, который пытается уберечь свою дочь. В этом ключе мы будем решать спектакль".

Детали еще двух премьер пока не раскрывают. К юбилею Сергея Николаевича Арцибашева, который будут отмечать в следующем году, в театре планируют несколько торжеств. Есть возможность, что юбилей основателя (как и юбилей театра, который тоже будут отмечать в сентябре 2026 года) начнут праздновать уже в этом сезоне.