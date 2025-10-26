В Гостином Дворе пройдет семейный фестиваль «Спортлэнд»

Участников ждут спортивные состязания, турниры и призы для всей семьи.

В Гостином Дворе (улица Ильинка, дом 4) при поддержке Департамента спорта города Москвы пройдет семейный фестиваль «Спортлэнд». Взрослые и дети смогут попробовать свои силы в различных видах спорта, а также поучаствовать в обучающих и развивающих программах, творческих мероприятиях и активных играх.

Фестиваль станет уникальной площадкой для укрепления отношений между родителями и детьми. Гости мероприятия познакомятся с новыми формами физической культуры, спорта и досуга, которыми можно заниматься всей семьей.

На площадках в Гостином Дворе представят более 50 видов спорта. Инструкторы и тренеры обучат всех желающих необходимым навыкам для выполнения упражнений.

Для семей подготовили программу, включающую множество совместных развлечений и спортивных состязаний, среди которых особой популярностью традиционно пользуется маршрут «Спорт как игра». Участникам предложат пройти 26 мини-площадок фестиваля, и тем, кто преодолеет не менее половины маршрута, вручат призы.

Посетителей также ждут испытания и турниры. Любители соревнований смогут пройти «Семейное соревновательное тестирование», которое будет состоять из семи несложных заданий. Участники получат призы.

Впервые пройдут открытые семейные турниры по японской игре юкигассен, настольному фиджитал-хоккею и другим видам спорта. Гостей также ждет полоса препятствий. Все участники получат памятные медали и сувениры. О том, как записаться и присоединиться к турнирам, можно узнать на сайте фестиваля.

Кроме того, на фестивале будет работать площадка «Спортлэнд Expo». Посетители смогут увидеть интерактивные экспозиции, принять участие в мастер-классах и познакомиться с деятельностью спортивных организаций, фитнес-клубов и учреждений, работающих в сфере здорового образа жизни и активного досуга.

На главной сцене пройдут семейные фитнес-программы, детские дискотеки и выступления. Каждый день по расписанию будут проводиться акции «Время подарков», а для самых активных гостей организаторы приготовили отдельные призы.

Вход на семейный фестиваль «Спортлэнд» свободный, по предварительной регистрации. Все площадки работают бесплатно. Мероприятие пройдет 31 октября и 1 ноября с 11:00 до 19:00.