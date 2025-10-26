В Москве определили лауреатов конкурса "Дизайн-цех"

В Москве назвали лауреатов конкурса "Дизайн-цех". Представители креативных индустрий предложили проекты сувенирной продукции для пяти организаций-партнеров, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

© Пресс-служба департамента культуры города Москвы

"После экспертного отбора участники объединились в команды, а затем разработали и презентовали 29 своих дизайн-концепций заказчикам", – пояснила Сергунина.

При оценке работ учитывались несколько критериев, в том числе точность выполнения поставленной задачи и оригинальность. В результате жюри выбрало шесть победителей.

В частности, для программы продвижения товаров под брендом "Сделано в России" придумали коллекцию, вдохновленную народными сказками и символами страны. В нее вошли футболки, зонты, маски для сна, обложки на паспорт и прочие товары.

Кроме того, одна из команд – лауреатов конкурса разработала для Российской национальной театральной премии "Золотая маска" оформление в стиле ар-деко.

Для центра креативных индустрий Республики Бурятии участники подготовили сувенирную продукцию с традиционными орнаментами. Например, в линейке представлены чехлы для телефонов, ежедневники, сумки для покупок и одежда.

Конкурс "Дизайн-цех" проводится в столице с 2023 года. За все время он объединил 550 дизайнеров и 40 партнеров-заказчиков.

Как ранее рассказал Сергей Собянин, в Москве за последние 5 лет количество компаний в сфере дизайна выросло на 91%.

Программы развития и помощь в поиске заказчиков востребованы индустрией, а дизайнеры могут участвовать в разнообразных столичных проектах. Всего в Москве работает около 2,8 тысячи организаций и предпринимателей в области арт-индустрии.