«Носят статус «стиляги»: Московский зоопарк пригласил посмотреть на пеликанов

Пресс-служба Московского зоопарка в воскресенье, 26 октября, продемонстрировала пеликанов, которые живут на Новой территории вблизи Турьей горки. На территории зоосада проживают два вида — кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) и розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus).

— Первые по праву носят статус «стиляги»: их «прическа» варьируется от «супер‑кудрявой» до более сдержанной, но всегда притягивает взгляды. Розовый пеликан — впечатляющий гигант своего семейства, один из самых крупных и, как говорят, один из самых редких, — отметили в зоопарке.

Пеликаны охотятся сообща: после создания шумовой волны с помощью крыльев они загоняют стаи рыб к берегу, где вылавливают их своими просторными мешковидными клювами. Повадки этих птиц демонстрируют тонкую координацию и коллективный интеллект.

Забота о перьях пеликанов превращается в «мини‑ритуал» — птицы тщательно очищают и смазывают перья клювом, распределяя секрет копчиковой железы, чтобы перья оставались водонепроницаемыми и эластичными, передает Telegram-канал Московского зоопарка.

14 октября в центр воспроизводства редких видов Московского зоопарка доставили редчайших фазанов и крупнейших попугаев в мире — трагопанов Кабота и гиацинтовых ара.