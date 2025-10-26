На 5-й Кожуховской улице в Южнопортовом районе построят дом по реновации

Согласован проект нового дома по программе реновации по адресу 5-я Кожуховская улица, земельный участок 33. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«В Южнопортовом районе появится новый дом по программе реновации. Это будет односекционное здание, рассчитанное на 184 квартиры. В каждой будет выполнена чистовая отделка, а также установлено необходимое для переезда оборудование, в том числе светильники и сантехника», — рассказал Щербаков.

В новостройке предусмотрены помещения общественного назначения с отдельными входами. Во время заселения в одном из них разместится Центр информирования населения, где специалисты помогут с оформлением документов и ответят на вопросы о переезде.

На первом этаже жилой части запроектированы вестибюль, лифтовой холл, колясочная, комната консьержа и место для почтовых ящиков.

После завершения строительства вокруг дома обустроят детскую и спортивную площадки, зону отдыха и прогулочные дорожки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2026—2028 годах по программе реновации начнётся переселение более 215 тыс. москвичей. Вся информация о программе доступна на портале mos.ru.