Более 30 музеев ВДНХ ждут школьников во время осенних каникул

Музейный город ВДНХ объединяет более 30 музейно-выставочных пространств, которые будут открыты для школьников во время осенних каникул. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В центре «Космонавтика и авиация» ребята смогут познакомиться с историей покорения космоса, в музее славянской письменности «Слово» – узнать о развитии письменности, а в первом в России Музее героизма – прикоснуться к подвигу солдат и офицеров специальной военной операции. Для удобства посетителей Музейного города разработано пять тематических маршрутов: «Технологии», «Общество», «Искусство», «Экология» и «Национальные культуры», – говорится в сообщении.

Так, с 28 октября по 1 ноября Музей городского хозяйства Москвы приглашает учащихся средних и старших классов на мероприятия в рамках маршрута «Инженерные каникулы». Каждый день с 12:00 до 17:00 школьники могут посетить мастер-классы, интерактивные занятия, лекции и тематические экскурсии. Мероприятия помогут ребятам узнать больше о работе инженеров и познакомиться с профессиями в сфере городского хозяйства. Занятия будут проводить сотрудники различных организаций комплекса городского хозяйства Москвы, которые поделятся своим опытом и позволят слушателям погрузиться в тонкости этой сложной работы. В программе также примут участие эксперты из Московского энергетического института. Мероприятия пройдут бесплатно, предварительная регистрация не требуется.

В «Москвариуме», помимо нового шоу «Море снов», в детском театре «Ламантин» состоится спектакль «Волшебный чердачок». В центре знаний школьников также ждут интерактивные занятия, квесты и экскурсии. Ребята смогут посетить тренировку капибар, увидеть кормление акул и скатов, понаблюдать за поведением гигантского осьминога, а также изучить медуз и других морских обитателей. Подробную информацию можно найти на сайте. На «Городской ферме» во время каникул школьников ждут экскурсии и мастер-классы. Кроме того, ребята смогут принять участие в занятиях по растениеводству, в прогулках с альпаками, северным оленем и козами, а также понаблюдать за кормлением нутрии, енотов и птиц.

В павильоне «Книги» Государственного музейно-выставочного центра «Росизо» пройдут циклы занятий по рисованию «Студия книжной графики: ботанический атлас» и «Студия книжной графики: рисуем животный мир». Под руководством педагога и художника Юлии Майгуровой участники попробуют разные художественные техники и создадут собственные шедевры. Стоимость участия в каждом мастер-классе составляет одну тысячу рублей.

В свою очередь музей «Атом» приготовил для школьников в возрасте 10–12 лет «Реактивные каникулы» – пятидневный интенсив, где с помощью экспериментов, квестов и открытий ребята смогут посмотреть на физику, химию и инженерию с нового ракурса. Участники попробуют себя в роли настоящих ученых: будут ставить опыты, изучать основы электричества, развивать логику и работать в лабораториях. А для подростков в возрасте 13–17 лет музей разработал программу «Инженерное дело». Школьники погрузятся в мир науки и научатся работать с высокотехнологичным оборудованием, примут участие в практикумах, командных играх, квестах и экскурсиях, а к концу каникул защитят итоговый проект.