Столица продолжает поддерживать развитие малого и среднего предпринимательства

За последние годы прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в столице составил около 15%, численность занятых в этом секторе экономики увеличилась почти на 9% и составила около 40% от общего количества работающих в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Обеспечивать такой рост позволяет одна из лучших в мире систем поддержки и развития предпринимательства, включающая финансовые и нефинансовые (имущественные, консультационные и иные) меры», – говорится в сообщении.

Москва остается лидером в стране по объему выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. Только с января по май 2025 года столичные предприниматели получили в банках более 1,7 трлн руб. На столицу приходится 31% от общего числа выданных субъектам МСП кредитов по стране. В общей сложности с января по сентябрь 2025 года Московский гарантийный фонд предоставил более 400 поручительств субъектам МСП, которые относятся к высокотехнологичным отраслям. Это позволило компаниям привлечь финансирование на сумму свыше 12 млрд руб.

По условиям программы гарантийной поддержки, которую реализует фонд, предоставляются поручительства по кредитам малого и среднего бизнеса. Размер их достигает 70% от суммы финансирования. При этом максимальный размер поручительства может достигать 100 млн руб. Многолетняя последовательная политика столицы по развитию предпринимательства, бизнес-среды и стимулированию инвестиционной активности привела к стабильному росту сектора МСП. Особенно высокий результат приносят программы льготного кредитования и факторинга, которые действуют с 2020 года. За это время предприятия МСП заключили свыше 37,5 тыс. кредитов и привлекли более 394 млрд руб. заемного финансирования по льготной ставке.

В столице работают программы льготного кредитования, направленные на развитие приоритетных отраслей, таких как наука, производство, ИТ, экспорт, креативные индустрии, туризм и социальное предпринимательство. Бизнесмены могут воспользоваться льготным кредитованием на пополнение оборотных средств, на экспортную деятельность, а также под залог прав на интеллектуальную собственность и онлайн-кредитованием без имущественного залога и программой льготного факторинга.

С 2011 года малый и средний бизнес выкупил по преимущественному праву около 6,7 тыс. объектов недвижимости за пределами центра столицы. Это мера поддержки малого и среднего бизнеса, закрепленная Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ. Такие сделки заключают без проведения конкурса. Представители МСП выкупают недвижимость по рыночной цене, которую определяют независимые оценщики. Бизнесмены могут сделать это или в рассрочку в течение семи лет с ежемесячными, или ежеквартальными выплатами.

Такой мерой поддержки могут воспользоваться бизнесмены, которые арендуют недвижимость у города не менее одного года. При этом они должны быть включенными в реестр субъектов МСП. Права аренды должны быть приобретены на обычных торгах на общих условиях.

Если недвижимость реализуют на специализированном аукционе для субъектов МСП, то срок аренды перед выкупом должен составлять не менее двух лет. Помещению необходимо значиться в перечне объектов, предназначенных для использования малым и средним бизнесом, минимум пять лет. Для выкупа арендуемой у города недвижимости необходимо обратиться за госуслугой «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы». Сделать это можно только в электронном виде на портале mos.ru.

В Москве разработали несколько крупных цифровых проектов для помощи предпринимателям. Увидеть полный список таких инструментов (их более 200) можно на портале mos.ru. Так, среди них есть сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка. Он помогает узнать о состоянии лицевого счета, совершить оплату и настроить автоплатеж. Для проведения закупок малого объема в 2013 году создали цифровую платформу «Портал поставщиков». Каждый день здесь заключают около 1,5 тыс. контрактов. За 2024 год общий объем закупок превысил 121,7 млрд руб.

Инвестиционный портал предлагает более 40 электронных услуг и сервисов. Он также оказывает помощь в участии в имущественно-земельных торгах, получении мер поддержки и поиске партнеров для реализации инвестиционных проектов. Цифровая платформа «Открытый контроль» помогает взаимодействию столичных предпринимателей с надзорными органами. Здесь собрали 20 сервисов, которые позволяют бизнесу получать информацию об обязательных требованиях, консультироваться с контролерами, проводить самообследование на соответствие законодательству и отслеживать даты плановых проверок.

Ранее правительство Москвы одобрило проект бюджета столицы на 2026–2028 годы, документ внесен в Московскую городскую думу. Проект бюджета сформирован исходя из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы города до 2030-го. Основной упор сделан на реализацию 13 государственных программ. Среди них социальная поддержка жителей, развитие транспортной системы, образования, здравоохранения, цифровой среды и инноваций. В частности, к 2030 году планируется увеличить площади промышленных и офисно-лабораторных объектов в 3,5 раза – до 5,7 млн кв. м, а также создать более 90 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.