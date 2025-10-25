Собянин объявил о начале реставрации фасадов собора Богоявления в Елохове

Специалисты начали реставрацию фасадов Кафедрального собора Богоявления Господня в Елохове, расположенного на Спартаковской улице. Это здание является одним из старейших и крупнейших действующих храмов столицы — именно в нем крестили русского поэта Александра Пушкина. Об этом в субботу, 25 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В XVI веке храм был деревянным, позднее его перестроили в камне. В середине XIX века здание реконструировали по проекту известного московского архитектора Евграфа Тюрина.

— Сегодня пятикупольный собор высотой 56 метров поражает своим величественным внешним обликом. Фасады в стиле ампир украшены колоннами и полуколоннами, пилястрами и лепниной. Все это в том числе приведут в порядок реставраторы, — отметил Собянин.

Столичным специалистам предстоит расчистить штукатурную и белокаменную отделку фасадов, а также гранитные элементы ступеней и площадок, отреставрировать поврежденную кирпичную кладку и швы, металлические и деревянные элементы кровли, выполнить консервацию мозаичных панно, передает канал мэра города в мессенджере MAX.

22 октября Сергей Собянин сообщил, что реконструкцию Московского ипподрома планируют завершить в следующем году. Рядом со зданием специалисты дополнительно благоустроят территории и проложат транспортные коммуникации.