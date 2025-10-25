Собянин: Началась реставрация фасадов Богоявленского собора в Елохове

Началась реставрация фасадов кафедрального Богоявленского собора в Елохове на Спартаковской улице. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

© Mos.ru

«Сегодня пятикупольный собор высотой 56 метров поражает своим величественным внешним обликом. Фасады в стиле ампир украшены колоннами и полуколоннами, пилястрами и лепниной. Все это в том числе приведут в порядок реставраторы», — написал Мэр Москвы.

Специалистам предстоит расчистить штукатурную и белокаменную отделку фасадов, гранитные элементы ступеней и площадок, а затем отреставрировать поврежденную кирпичную кладку и швы, деревянные и металлические элементы кровли — из меди с отделкой сусальным золотом. После этого будет выполнена консервация мозаичных панно.

Особое внимание уделят сохранению уникальных деталей: наличников с фронтонами на консолях, медальонов с лепными розетками, межъярусных карнизов. Планируется, что специалисты вернут фасадам собора исторический вид уже до конца 2026 года.

Богоявленский собор в Елохове — один из старейших и крупнейших действующих храмов столицы. Именно в нем крестили Александра Пушкина.

Еще в XVI веке храм был деревянным, позднее его перестроили в камне, а в середине XIX века реконструировали по проекту известного московского архитектора Евграфа Тюрина.