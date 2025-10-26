Охраняющие Кремль от ворон хищные птицы переехали

"Бойцы" орнитологического подразделения Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО) России - хищные ловчие птицы - сменили место жительства. Их "апартаменты" пришлось перенести подальше от глаз многочисленных посетителей Кремля, "забота" которых была вредна для пернатых, сообщили ТАСС в ФСО.

"Ранее домики птиц, оберегающих Кремль от ворон, располагались на косогоре в Тайницком саду, откуда птиц частично было видно сверху, из Большого сквера, и туристы порой пытались подкормить пернатых, бросая кусочки колбасы, яблоки и другие непригодные для их питания продукты", - рассказал сотрудник орнитологического подразделения Александр Сергеев. По его словам, сейчас хищные птицы живут вдали от туристических маршрутов. "У кремлевской стены, около одной из башен", - сказал орнитолог, отказавшись называть более точные координаты места, куда был осуществлен вынужденный переезд.

Служебное жилье с удобствами и видом на Кремль

При этом специалист заверил, что "квартирный вопрос" пернатых решен на самом высоком уровне.

"У каждой птицы - свой отдельный домик, в котором одна стенка открытая. В самом домике и в нескольких метрах от него находятся присады, на которых птицы сидят", - отметил Сергеев.

"Бойцы" отряда в незанятое службой время могут свободно гулять и даже летать на небольшие расстояния. Благодаря специальному шнуру, прикрепленному одним концом к лапам птицы, а другим - к металлическому тросу, протянутому между присадами, птицы не могут покинуть отведенную каждой из них территорию и "навестить" соседа.

"Допускать такие встречи опасно, поскольку ястребы очень агрессивны, дружбы между ними не бывает, отношения строятся по принципу "жертва-охотник", - объяснил специалист.

Он уточнил, что "в потенциальном противостоянии шансы на победу у самок гораздо выше, поскольку по весу и размерам они почти в два раза больше самцов".

В набор удобств для птиц входит металлическая емкость с большим количеством воды. Из нее птицы пьют, а в жару с удовольствием купаются. Воду в ванночках регулярно меняют, чтобы она всегда была свежей и прохладной. В своих "квартирах" ястребы, филины, соколы живут круглый год, предпочитая в хорошую погоду посидеть на крышах или спрятаться внутри от дождя или снега.

"Исключением становятся морозы ниже минус 25 градусов, когда ястребов и сокола-сапсана переселяют в одну из кремлевских башен. Филинам же не страшны даже такие температуры благодаря их мохнатым лапам", - рассказал сотрудник орнитологического подразделения Александр Сергеев.

Пернатый отряд переводят в помещение целиком только в случае ледяного дождя, который опасен для всех птиц.

Рабочие будни

График птиц расписан на тренировки, работу и отдых. Но выход на охоту зависит и от "оперативной обстановки", если обнаруживается скопление ворон. Тренировки обычно проходят рано утром, когда Московский Кремль еще закрыт для посетителей, а также по четвергам, когда в музее-заповеднике выходной.

"Основная цель тренировки - научить птицу в любой ситуации четко следовать за сотрудником", - объясняют специалисты орнитологического подразделения.

Например, ястреба отпускают в свободный полет, но в любой момент, когда сотрудник его подзывает - протягивает руку с кормом, птица должна сойти на перчатку. Ястреб будет следовать за тренером только пока голоден, поскольку у хищных птиц привязанности к людям не бывает.

Орнитологическое подразделение не обошел и технический прогресс. Например, сейчас используется новая аппаратура - трекер, который надевается на птицу перед занятием и отслеживает, где она находится.

"Раньше бывали случаи, когда кого-то из ястребов подолгу искали после тренировки. Обычно далеко они не улетают, садятся на ближайшие деревья, но могут неподвижно просидеть там и сутки", - говорят орнитологи.

Обед по расписанию

В меню у крылатых защитников Кремля только сырое мясо - суточные цыплята, мыши и перепела, которые хранятся в замороженном виде, а перед кормлением размораживаются и чистятся. В рабочие дни положен полный рацион, а в выходные - сокращенная порция для поддержания необходимого рабочего веса птиц.