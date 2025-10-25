Ночь на субботу в Москве вошла в тройку самых теплых с 1948 года

Ночь на субботу, 25 октября, в Москве вошла в тройку самых теплых с начала непрерывных метеонаблюдений на метеостанции ВДНХ с 1948 года, сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, 25 октября минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила 8,6 градуса. Таким образом, эта ночь вошла в тройку самых теплых ночей 25 октября с 1948 года.

Самая же теплая ночь в столице была отмечена в 2006 году, когда минимальная температура воздуха составила 9,9 градуса.

В каком году в Москве была самая теплая осень?

Самой теплой осенью в столице с 1879 года (времени начала инструментальных наблюдений за погодой) была "золотая пора" 2024 года. Как отмечал тогда ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус, средняя температура воздуха того сезона составила +8,8 градуса, она сложилась из значений рекордно теплого сентября, теплых октября и ноября.

В среднем осень-2024 в столице оказалась теплее средних многолетних назначений на 3,1 градуса.

До этого первое место в списке самых теплых осенних сезонов делили осени 1938 и 1974 годов.

Очень холодные осени в Москве наблюдались в разные годы. Например, в 1976 году в столице был зафиксирован аномально холодный октябрь: тогда в этом месяце выпал снег.

Кстати

Агрометеостанция Москвы на ВДНХ (тогда - на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке - ВСХВ) была открыта в 1939 году, но с началом войны была законсервирована. В мае 1948 года она вновь начала работу.