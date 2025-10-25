В московском метро запустят тематический поезд в честь юбилея Театра Мюзикла

Тематический поезд, рассказывающий историю Московского театра мюзикла (МТМ), появится в столичном метрополитене в ноябре.

Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"У нас уже есть готовый макет. Открытие поезда произойдет в промежутке между 11 и 14 ноября - совсем скоро. Постараемся сделать его торжественным: что-нибудь споем, обязательно что-нибудь покажем. Нам очень хочется продемонстрировать, что сделал Театр Мюзикла за годы своего существования", - сказал собеседник агентства.

Запуск тематического поезда приурочен к 15-летию со дня основания культурного учреждения. Юбилейную дату - вместе с 77-летием самого Михаила Швыдкого - отпраздновали в Театре Мюзикла 5 сентября 2025 года: тогда состоялся масштабный спектакль-концерт "Нам 15 лет", в его программу вошли лучшие номера из постановок театра.