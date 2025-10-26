Новая школа на 775 мест открылась в Хорошево-Мневниках

Новая школа площадью почти 15 тыс. кв. м на 775 мест открылась в Хорошево-Мневниках. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max.

«Ее построил инвестор в составе жилого квартала на Шелепихинской набережной, д. 36а. Площадь здания – почти 15 тыс. кв. м. Архитектура школы напоминает бабочку: одно крыло отведено под начальные классы, другое – под основную и старшую школу. Центральная часть объединяет общешкольную инфраструктуру», – написал мэр.

Собянин отметил, что здесь есть все для современных форм обучения: ИТ-полигон; специализированные учебные кабинеты физики, астрономии, биологии и химии; инженерный и академический лабораторно-исследовательские комплексы; два спортивных зала, футбольное поле, беговая дорожка и площадки для игр и школьных мероприятий.

С 2011 года в Хорошево-Мневниках построили уже 19 образовательных объектов, которые дали району свыше 6 тыс. новых мест в школах и детсадах.