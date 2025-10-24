Территорию перед храмом Александра Невского благоустроили в СЗАО

Территорию перед храмом Александра Невского благоустроили в Северо-Западном административном округе (СЗАО). Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

© Вечерняя Москва

Специалисты обновили дорожки в сквере и проложили дополнительные, установили современные фонари, дополнительно озеленили территорию, поставили лавочки и навесы, а также организовали парковку рядом с храмом и обустроили прогулочный маршрут для владельцев собак.

Кроме того, в районе оборудовали детскую площадку с песочницей, горкой и каруселями. Также специалисты установили столы для настольного тенниса и проложили новую беговую дорожку, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В июле этого года сообщалось, что в СЗАО проведут благоустройство более 40 улиц. Основная задача программы была — обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.

24 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году столичные специалисты благоустроили шесть крупных общественных пространств на востоке города.