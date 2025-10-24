Число нарушений правил парковки у аэропорта Внуково снизилось

С января 2025 года водители на 70% реже нарушали правила остановки и стоянки на прилегающей к аэропорту Внуково территории по сравнению с показателем годичной давности.

Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Патрулирование прилегающей к аэропорту Внуково территории повышает безопасность движения. Благодаря работе инспекторов Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) количество нарушений правил парковки здесь сократилось более чем на 70% с начала года. Просим водителей парковаться исключительно в разрешенных для этого местах и соблюдать правила дорожного движения», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В Дептрансе добавили, что инспекторы МАДИ усиленно патрулируют территорию возле аэропорта каждый день. Благодаря их работе случаев неправильной парковки становится меньше, постоянно снижается риск ДТП, а пропускная способность дорог около аэропорта стала выше.