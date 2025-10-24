В Московском регионе ночью ожидается туман

Туман ожидается предстоящей ночью местами по Московскому региону.

Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Ночью ожидаем облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков, по области местами туман", - сказал собеседник агентства.

Согласно прогнозу, температура воздуха предстоящей ночью составит около 5-7 градусов тепла в столице и от плюс 3 до плюс 8 градусов - в Подмосковье. Ветер ожидается юго-восточный и южный со скоростью 4-9 м/с.

Днем в субботу, 25 октября, синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют облачную погоду и местами небольшой или умеренный дождь. Столбики термометров при этом покажут до плюс 12 градусов в Москве и от 8 до 13 градусов выше нуля по области.

Специалисты ожидают, что вместе с южными ветрами в столичный регион в предстоящие выходные будет поступать теплый воздух, а значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму в среднем на 4 градуса.

"Обширная циклоническая система, расположившаяся над центром и севером Европы, расширяет свое влияние в южном и восточном направлении - в ее власти постепенно окажется и центр Европейской России", - пояснили в Гидрометцентре РФ.

Так, по словам метеорологов, в Москве и Московской области "ожидается преобладание облачной погоды, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, погода будет ветреной".