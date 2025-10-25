Синоптик рассказала, когда в Москве начнется метеорологическая зима

Синоптики заговорили о скором приходе метеорологической зимы. Мол, она начнется во второй половине ноября. Что это значит, «Вечерняя Москва» разбиралась с главным специалистом информационного агентства «Метеоновости» Татьяной Поздняковой.

Вообще, метеорологическая зима — это такое условное понятие, обозначающее ситуацию, когда у нас средняя суточная температура воздуха становится отрицательной. На метеостанциях температуру измеряют через определенные промежутки времени, суммируют все полученные значения и делят на количество измерений. С плюсовых температур на минусовые переход обычно происходит в начале второй декады ноября. То есть метеорологическая зима может начаться с 10 по 20 ноября.

Но на самом деле пока говорить об этом рановато. Пока все модели долгосрочных прогнозов указывают на то, что ноябрь у нас будет с положительной аномалией — то есть он будет теплее, чем должен.

Норма температуры в ноябре отрицательная, порядка –0,8…–1 градуса. Среднемесячная температура, как и среднесуточная, вычисляется с помощью сложения и деления. Все среднесуточные температуры за целый месяц суммируют и делят на количество дней. Но все-таки до ноября у нас еще неделя. Куда важнее — что будет происходить в последние дни октября.

А погода, судя по всему, будет очень похожа на то, что мы сейчас видим за окном. То есть солнца ждать не приходится.

Атлантический циклон правит бал. Сибирский антициклон, который, как мы рассчитывали, мог сделать погоду более сухой и солнечной, все же не прорывается. Температуры остаются те же. Хотя на улице и теплее, чем должно быть в конце октября, погода не слишком-то радует. Она такая серая, хмурая, с дождями.

Из-за высоких температур снега пока не ждем. Единственное, некоторые модели показывают, что в первой декаде ноября осадки в ночное и утреннее время будут в смешанной фазе — дождь вперемешку с мокрым снегом (не исключено, что это будет как раз в праздничные дни ноября). Но, повторюсь, это предварительные прогнозы. Конечно, они будут уточняться каждый день.

Первые выходные ноября станут оптимальным временем для замены летних шин на зимние, заявил и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он пояснил, что у водителей больше свободного времени, а температура в начале месяца обычно опускается ниже плюс 2,5 градуса.