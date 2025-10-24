Москвичей предупредили об изменениях в движении поездов на МЦД-2

На центральном участке МЦД-2 интервалы движения составов частично увеличатся до 1 часа 20 минут. От Нахабина до Стрешнева интервалы движения поездов частично возрастут до 40 минут. На станциях Гражданская, Дмитровская и Марьина Роща поезда в обе стороны будут ходить по пути «на Нахабино». Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

Кроме того, часть составов со стороны Нахабина будет идти от/до Стрешнева, Трикотажной и Красного Балтийца, также часть поездов дальнего пригорода проследует от/до Нахабина. На Курском направлении интервалы движения частично возрастут до 40 минут, часть поездов проследует от/до Курской.

— Проводим работы для возведения на D2 нового путепровода, чтобы под ним соединить улицы Добролюбова, Складочная и Двинцев автомобильной дорогой. В будущем это позволит улучшить транспортную доступность для жителей районов Бутырский, Марьина Роща, Савеловский, Тимирязевский, Марфино и Останкинский, — передает Telegram-канал ведомства.

27 и 28 октября с 00:00 до 06:00 на участке от Тушинской до Стрешнева поездав в обе стороны будут идти по пути в сторону Нахабина. Кроме того, в период с 21:00 до 08:00 интервалы движения поездов могут возрасти до 20 минут.