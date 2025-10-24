Синоптик: Первые ноябрьские выходные оптимальны для замены автошин в Москве

Первые выходные ноября станут оптимальным временем для замены летних шин на зимние. Об этом в пятницу, 24 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в Москве ожидается относительно теплая погода — ночью от 0 до 5 градусов, днем до 8, с периодическими дождями.

© Вечерняя Москва

Синоптик отметил, что именно длинные ноябрьские выходные подходят для смены шин: у водителей больше свободного времени, а температура в начале месяца обычно опускается ниже +2,5 градуса.

Леус добавил, что после 5 ноября в регионе ожидается похолодание: ночью вернутся заморозки, возможны смешанные осадки, а дневная температура не поднимется выше 5 градусов.

Он также предупредил в своем Telegram-канале, что предстоящие выходные будут теплее нормы на 4–5 градусов, но комфортной погоду не назовешь — ожидаются облачность, ветер, локальные дожди и пониженное атмосферное давление, которое в воскресенье опустится на 13 единиц ниже нормы.

Автоэксперт Дмитрий Попов напомнил, как подготовить автомобиль к зимнему сезону. Он подчеркнул важность проверки зимней резины и технического обслуживания машины заблаговременно. В свою очередь автомобильный эксперт Алексей Абрамейцев объяснил, как понять, что шины на автомобиле пора менять.